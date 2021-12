В бельгийские столицы Брюсселе снова протестуют против карантинных ограничений, а также планов относительно обязательной вакцинации. Демонстрации переросли в беспорядки, а силовики против митингующих применили газ и водометы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times и Washington Post. Перед началом акции протеста организаторы надеялись, что она пройдет мирно, а не как в прошлый раз – с насилием и беспорядками. Акция начиналась у Северного вокзала. "Мы хотим демократического и недиктаторского подхода к этому кризису (речь о пандемии коронавируса – ред.). Принятые меры, такие как Covid Safe Ticket, противоречат нашим основным правам", – объяснили свои мотивы организаторы акции.

WATCH: Политика в Брюсселе crackdown on demonstrators protesting proti Covid mandates.pic.twitter.com/LbKgvlX3Zp — Election Wizard (@ElectionWiz) December 5, 2021 Однако протест все же перерос в беспорядки. Силовики применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, чтобы их разогнать. Инцидент произошел тогда, когда большинство протестующих уже разошлись по домам. Однако около 100 митингующих наткнулись на баррикаду силовиков и начали бросать в полицию мусор и петарды.

Brussels Firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them "for their health". pic.twitter.com/J7RYH8VjxW — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021 О пострадавших и задержанных информации пока нет.

Teargas fired at freedom protesters in Brussels pic.twitter.com/JHvxuo2Rem — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021 Напомним, силовики разгоняли слезоточивым газом антикарантинную акцию протеста в Брюсселе в воскресенье, 21 ноября. Тогда акция вспыхнула из-за возвращения обязательного маскового режима и дистанционной работы. А сегодняшней акции протеста предшествовало очередное усиление карантина в Бельгии. Правительство страны решило запретить корпоративы и снова закрыло школы.