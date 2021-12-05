В Харькове официально открылось первое в городе легальное казино Shangri La, принадлежащее первой и пока единственной в Украине международной компании Storm International. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание SQ. Отмечается, что на открытии были основатель Storm International Майкл Боттчер и Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. Среди активов DCH – отель Kharkiv Palace 5*, где разместилось казино. Казино Shangri La находится на первом этаже Kharkiv Palace 5* в помещении, специально предназначенном для этого согласно первоначальному проекту здания. В казино несколько залов с 20 столами с классическими играми, включая американскую рулетку, блэкджек, различные виды покера и 70 современных лицензированных игровых автоматов от лучших мировых производителей: Novomatic, EGT, Scientific games и IGT. Плата за вход – эквивалент $100 в гривне по курсу НБУ в обмен на фишки. Неделю тому назад Майкл Боттчер сообщил на пресс-конференции, что объем инвестиций в обустройство Харьковского казино Shangri La составил около $10 млн. Здесь будет создано 300 рабочих мест. Как известно, 5 декабря Александр Ярославский отмечает день рождения. Как правило, этот день группа DCH отмечает знаковыми бизнес-событиями. Так, в 2009 году это было открытие стадиона, в 2011 – Kharkiv Palace 5*, в 2019 г. – музей Евро-2012. В этом году, кроме открытия казино, на 5 декабря также состоялось подписание контракта на строительство логистически сортировочного хаба "Укрпочты" на территории бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", идейным вдохновителем и инвестором которого является Ярославский.