В пятницу, 3 декабря, отгремел финал романтического реалити "Холостячка 2" со Златой Огневич. Певица выбрала себе в спутники жизнь бизнесмена Андрея Задворного, после чего пара подверглась огромной критике в сети. Впрочем, артистка отметила, что делала выбор сердцем и остановилась на том, к кому у нее возникло чувство и отклик внутри. В интервью для издания Jetsetter.ua певица развеяла главные мифы о "Холостячке" и призналась, какими видит идеальные отношения. На вопрос о том, влюблена ли сейчас Злата, она ответила загадочно и интригующе: "На проекте Холостячка возможно все. Даже встретить свою любовь".

Злата Огневич развенчала мифы о "Холостячке" (фото: instagram. com. zlata ognevich) Она развеяла три главных мифа о Холостячке. К примеру, утверждение, что участникам и героям прописывают сценарий, роли, реплики и линию поведения в кадре. "Никто никаких сценариев мне не вручал и слова не прописывал. И участникам тоже. Холостячка – настоящее, откровенное, честное реалити, где мужчины и я вместе переживали и проживали те обстоятельства, в которых оказались. Все герои в проекте ведут себя именно так, как в это время себя чувствуют", – подчеркнула певица. Вторая ошибка – невозможность встретить любовь на проекте. Этот миф Злата категорически отвергла.

Злата призналась, что она – очень тактильная женщина (фото: instagram. com. zlata ognevich) А вот третье ошибочное суждение касалось интима и нежностей на проекте. Вокруг этой пикантной темы всегда ходит много кривотолков, но Огневич утверждает – интимные отношения во время шоу исключены. "Я убеждена, что секс – продолжение любви, и это возможно, но только после окончания реалити, с тем мужчиной, которого я выбрала. Считаю, что в "Холостячке" возможны и уместные поцелуи с участниками", — отметила певица. Злата считает, что обижаться на ее поцелуи с другими мужчинами и осуждать это – священство. Поцелуй для нее – это новый уровень в отношениях, который помогает раскрыть партнера еще больше.

Злата Огневич перечислила критерии идеальных отношений (фото: instagram. com. zlata ognevich) "Я женщина тактильная, чувственная, мне очень важно чувствовать близкого человека на уровне нежных касаний, дыхания, и именно в этом помогает мне поцелуй", — добавила экс-холостячка. Отношения для Огневича – это не болезненная и созависимая привязанность, а "союз двух самодостаточных личностей". "И только тогда, когда эти две самодостаточные личности обладают достаточной силой и фундаментом, они могут создавать уникальный союз, который всегда будет в развитии", — считает артистка. Злата уверена, что женщина должна быть финансово независима. Для нее идеальный союз – это парнерство и даже общий бизнес.

Злата Огневич мечтает о доме, наполненном любовью (фото: instagram. com. zlata ognevich) Также Огневич описала свой идеальный обиход. Она представляет себе дом, наполненный любовью, теплом и доверием. Быт – последнее, о чем думает Злата. Это занятие она предпочитает оставить профессионалам, а освободившееся время использовать для развития, путешествий и общения с близкими и любимыми. Напомним, что Злата Огневич и победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный ответили на беспощадную критику в сети после финала проекта.