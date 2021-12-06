В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 22 человека. Еще десятки людей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Вулкан Семеру, высочайшая гора на острове Ява, резко начал извергаться в субботу, выбросив в небо столб пепла, покрывший окрестные деревни. Аэрофотосъемка показала крыши торчащих из пепелистого ландшафта домов, а на земле военные, полицейские и жители копались в грязи руками, чтобы вытащить пострадавших. К понедельнику число погибших возросло до 22 человек, 27 считаются пропавшими без вести, сообщило индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий. В понедельник вулкан снова начал извергаться, подтвердил центр вулканологии и смягчение геологических опасностей Индонезии, предупредив о продолжающейся сейсмической активности. Напомним, с сентября в Испании продолжается извержение вулкана на Канарских островах, на днях у него открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями. При этом на острове Ла Пальма постоянно фиксируются землетрясения.