Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "УкрЭнерго". Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт. (135 МВт равным графику в течение 7 часов). Для этого компания "ДТЭК" задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС по запросу "Укрэнерго". В течение 7 часов 1 из 4 блоков Добротворской ТЭС выполнял указания "Укрэнерго" и нес погрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС — Замосць. Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши. По состоянию на 17:30 Добротворская ТЭС (Львовская обл.) несет погрузку 3 из 4 энергоблоков. Как сообщалось, компания "ДТЭК" Рината Ахматова поставила в Украину второе судно из 66 тыс. тонн американского угля.