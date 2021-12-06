НА ТОБІ, БОЖЕ, ЩО НАМ НЕГОЖЕ

Минздрав утилизировал 500 тысяч доз британской вакцины AstraZeneca. Официальная версия — срок годности вышел. Мол, из-за бытующих в народе мифов о возможных серьёзных осложнениях после укола люди просили любой другой препарат, только не этот. И 500 тысяч доз — ещё не окончательная цифра! Просроченные дозы изымают из пунктов вакцинации в регионах и подсчитывают

Вакцину эту Украина получила по международной программе COVAX в виде гуманитарной помощи от западной Европы. А вот тут внимание! Почти все европейские страны — Франция, Испания, Италия, Португалия, Словения и так далее — отказались от использования AstraZeneca из-за серьёзных побочных эффектов. Но решили не выбрасывать препарат, а отдать его украинцам. У них же с вакцинацией дела обстоят плохо, пусть хоть что-то себе вкалывают…

Однако полмиллиона украинцев всё же не стали лабораторными мышами в экспериментах западных фармкомпаний и отказались от препарата. Возникает вопрос: почему же в Минздраве приняли такой опасный «подарок» от Европы? Не получают ли представители власти какую-либо выгоду от того, что предоставляют страну в качестве опытного полигона для биохимиков? В разгар пандемии это делать очень удобно и легко, ведь война (или разгулявшийся вирус) спишет все возможные потери, а паникующие граждане сметут с аптечных полок любой экспериментальный эликсир и принесут серьёзную прибыль всем причастным.

Поставки AstraZeneca — это единственная попытка ставить опыты на украинцах? Увы, нет, нас используют давно и систематически. Власти ещё в 2005 году подписали соглашение с Минобороны США и получили миллиарды долларов на модернизацию сети биолабораторий по всей стране. В лабораториях проводят исследования патогенов, опасных для людей и животных. Работают там специалисты из Пентагона, и чем именно они занимаются — тайна за семью печатями. Правительство Украины в 2013 году попыталось узнать — и не получилось. Затем случился Евромайдан, нужно было перестраивать страну, и про биолаборатории забыли — до 2020 года, когда посольство США в Киеве внезапно подтвердило их существование и заявило, что там проводятся мирные исследования для создания лекарств и вакцин.

Мирные исследования от Пентагона? Верится с трудом. Учёные из Минобороны США, скорее, занимались бы созданием биологического оружия. А вакцина нужна тогда, когда опасный вирус уже имеется — чтобы защитить себя и союзников. Так может, коронавирус — действительно дело рук человеческих?

Помните, как США сразу же поспешили обвинить в создании вируса Китай? Президент Дональд Трамп заявил, что лично видел доказательства того, что источник эпидемии — Уханьский институт вирусологии. А затем и резидент США Дональд Трамп заявил, что лично видел доказательства того, что эпидемия началась с Уханьского института вирусологии. А затем и новый руководитель государства Байден поручил спецслужбам проработать такую версию . А вот официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь поделился в ответ ссылкой на статью Центра исследования глобализации, где говорится, что вирус создали в США, а в Китай его намеренно занесли американские военные во время World Military Games в 2019 году.

ЦЕНА РИСКОВ

Но даже если допустить, что коронавирус никто не «отпускал на волю» специально, версия о том, что патоген просто «убежал» из-за ошибки учёных вполне вероятна. Например, в городе Галвестон (Техас, США) в 2013 году из холодильника в исследовательском центре пропала пробирка с вирусом Гуанарито (венесуэльская геморрагическая лихорадка, поражает сосуды), а в 2014 году в Штатах закрыли две лаборатории, сотрудники которых умудрились потерять образы птичьего гриппа и сибирской язвы!

А открытые на американские деньги лаборатории разбросаны по крупным городам Украины. По идее, открывать бы такие центры далеко-далеко в горах или в степи, где вероятность случайно заразить кого-то из-за разбитой пробирки или неработающей вентиляции минимальна. Вот только создают их почему-то в крупных городах — Одессе, Харькове, даже под Киевом. Рядом — транспортные развязки, социальные и объекты, а главное — миллионы ничего не подозревающих людей.

К заявлениям посольства США о мирных исследованиях на территории Украины скептически относятся учёные. Эксперты прекрасно понимают, что такие объекты несут опасность, даже если там действительно работают над вакциной, а не над биологическим оружием.

«Лаборатории фактически имеют экс-территориальный статус, то есть совсем неподконтрольные властям стран пребывания. Чернобыльская катастрофа показала, что в принципе не может быть «абсолютно безопасных технологий». Так и с любыми биологическими лабораториями. Безопасность вообще понятие относительное. Проблема только в цене имеющихся рисков», — отмечает ведущий научный сотрудник Института истории НАН Украины Андрей Мартынов.

Украина — далеко не единственная страна, где Штаты проводят свои эксперименты. Например, за 10 лет в Армении американские подрядчики за 50 миллионов долларов создали 12 биолабораторий. А Азербайджан отдал Штатам 6 научно-исследовательских институтов, и более 80 биостанций, оставшихся от Советского Союза. Кроме того, США построили в Баку референс-лабораторию за 170 миллионов долларов.

Не осталась в стороне и Грузия. В Тбилиси в 2011 году создали по программе DTRA Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, где исследовали сибирскую язву, туляремию, геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Несколько лет спустя журналисты и политики вскрыли шокирующие факты о проводившихся в Центре имени Лугара экспериментах, в ходе которых люди гибли десятками.

В столице Молдовы в 2008 году на деньги USAID открыли Центральную референс-лабораторию в рамках проекта «Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С», куда власти Молдовы не имели доступа.

Всего к программе DTRA по снижению биологической угрозы (BTRP) присоединились с 1997 года более 30 стран. Однако ни в одном научном издании пока не опубликованы результаты этих мирных исследований. Ни лекарств, ни вакцин никаких не изобрели. Какую выгоду получают граждане от того, что рискуют жизнью, проходя мимо секретных биолабораторий, где из окна может вылететь спора сибирской язвы, как это уже было в Свердловске в 1979 году? Видимо, выгода вся оседает в кармане власть имущих, а простые люди могут только изредка митинговать у Верховной Рады.