Уже в эту среду послы Европейского союза могут согласовать санкции против группы Вагнера. Также ограничения будут распространяться и на трех россиян, которые сотрудничали с наемниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка. В то же время ЕС впервые введет санкции в отношении Сирии, однако они будут касаться 2 граждан и 3 организаций Российской Федерации. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Европейский союз заявил о намерении создать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ПИК "Вагнера". В то же время, ограничения будут действовать и против компаний, которые сотрудничают с наемниками.