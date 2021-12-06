31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска". Зрителей ждут сверкающие номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта. Как стало известно, в специальном выпуске появится вспыльчивый и яркий символ новогодних праздников – Елка. Появление этой героини в шоу озадачит зрителей и вызовет кучу вопросов. Не удержатся и звездные детективы. "Я вижу, что наша Елка гендерно-нейтральная. Только посмотрите, будто Елка — она, а лицо и ноги мужские", — комментирует Оля Полякова на съемочной площадке.

Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: instagram.com/polyakovamusic) Однако все ли так просто? Подсказки у героини тоже будут небанальными, а для того, чтобы их услышать, детективам нужно будет выйти на сцену и водить хороводы вокруг звезды, хотя понравится это не всем. "Слушайте, мы уже не в том возрасте, чтобы прыгать вокруг Елки 40 минут", – комментирует Полякова.

Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: instagram.com/polyakovamusic) Но по словам ведущего шоу Владимира Остапчука – это одно из невероятных действ в эфире, ведь зрители смогут увидеть самый дорогой хоровод из самых популярных артистов страны. На сцене шоу Елка исполнит хит VERKA SERDUCHKA и очарует своим видом. Звездные гости в зале даже назовут героиню "Елочкой-эльфом", ведь та очень похожа на сказочных героев: острые уши, длинный нос, большие глаза и невероятно стройные длинные руки и ноги. Кстати, маска побила рекорд по длине стоп среди героев двух сезонов – они достигают больше метра! "Надеюсь, мой костюм нравится вам так же, как и мне. Однако не спешите называть имена, ведь во мне скрыто так много загадок. Открою один секрет – в эти модные очки я смотреть не буду, для этого есть другое отверстие. Поэтому будьте внимательны !" — поделилась Елка в шоу "Новогодняя Маска".

Стали известны новые детали новогодней "Маски" (фото: канал "Украина") Ранее мы писали, что украинцев будет удивлять праздничный Олень, украшенный 200 колокольчиками.