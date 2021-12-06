В Шотландии местные призывали чаще проходить тестирование на выявление коронавируса. Советуют делать быстрые тесты каждый день. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Herald.

По словам заместителя первого министра Шотландии Джона Свини, производить тест необходимо каждый раз перед выходом на встречу с другими людьми.

"Мы призываем людей чаще делать быстрые тесты с тест-полоской – не два раза в неделю, а значительно чаще, когда планируются встречи с другими. Лично я делаю быстрый тест ежедневно, если планирую выходить из дома и встречаться с людьми", – отметил Свини. .

Как отметил заместитель первого министра, соответствующая практика будет придавать уверенность в том, что человек будет чувствовать себя защищенным и не будет угрожать здоровью других.

Сегодня в Шотландии стали действовать новые карантинные правила. Теперь ночные клубы, концерты и другие массовые мероприятия можно посетить не только с сертификатом о вакцинации, но и с отрицательным тестом.