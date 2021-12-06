Британские ученые считают, что новый вариант COVID "Омикрон" может быть более заразен из-за распространения воздуха. Также он, возможно, сможет преодолевать иммунитет, который дает вакцинация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. "В протоколах последнего заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) говорится, что новый штамм коронавируса может показать больше случаев передачи воздухом. Однако там добавили, что предварительные исследования сделаны с низкой степенью достоверности". По другим данным, вирус может в определенной степени обходить иммунитет. Его геном содержит мутации, которые, как известно, связаны с "ускользанием" от иммунной системы. "Однако еще рано иметь надежные данные о серьезности заболевания, вызванного инфекцией "Омикрон"", — заявила SAGE. Напомним, в России зафиксировали случаи нового штамма коронавируса "Омикрон". Всего коронавирус обнаружен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР, у двух из них — этот штамм.