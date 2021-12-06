Вице-начальник космических операций Космических сил США Генерал Томпсон заявил, что Китай развивает свои космические возможности быстрее Соединенных Штатов. По его мнению, если США не ускорят свой прогресс, то Пекин опередит Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN. Как пояснил генерал, в настоящее время Китай развивает свои космические возможности вдвое быстрее США. "Тот факт, что, по сути, они в среднем строят, разворачивают и обновляют свои космические возможности вдвое быстрее, чем мы, значит, что очень скоро, если мы не начнем ускорять наши возможности развития и доставки, они опередят нас", — сказал он. По оценкам Томпсона, если ситуация не изменится, то Пекин опередит Вашингтон в космической сфере уже к 2030 году. Напомним, в начале ноября Китай первым в мире запустил на орбиту исследовательский спутник. Он предназначен исключительно для обслуживания целей повестки дня ООН. Также РБК-Украина рассказывало, что Китай с помощью спутника будет следить за урожайностью.