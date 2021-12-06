В полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании. Взрывотехники проверят все школы города. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области. Сообщается, что от оператора "102" поступило сообщение о заложении взрывчатки в шесть Харьков. "По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки производится во всех школах города", — говорится в сообщении. Информация зарегистрирована в едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка. Как пишет местное издание "Редпост", письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн. гривен на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ. Напомним, на прошлой неделе сообщалось о якобы минировании мэрии Харькова. А под Запорожьем задержали минера-рецидивиста, якобы заложившего бомбу в Офисе президента в Киеве.