Член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучери заявил, что может пройти до 5 лет, прежде чем люди, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, смогут вернуться к нормальной жизни. Речь идет о пациентах интенсивной терапии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. По его словам, большинство людей, решивших отказаться от COVID-вакцинации, сейчас составляют подавляющее большинство пациентов в отделении интенсивной терапии. Он также отметил, что в этом списке достаточно большое количество беременных. "Это молодежь — подавляющее большинство из них выживают, 60% наших пациентов выживают. Но это выживание дорого стоит и требует реабилитации. У нас нет персонала, ресурсов для реабилитации этих пациентов. Да, может пройти до 5 лет, прежде чем они вернутся к нормальному" жизнь", — рассказал Путучери. Напомним, британские ученые исследовали, насколько может быть распространен затяжной коронавирус. Так, у каждого 40 инфицированного человека симптомы длятся не менее трех месяцев. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла спрогнозировал, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от COVID.