Елизавета II скучает по умершей помощнице. 3 декабря ушла из жизни британская аристократка Анна Фортуна Фицрой, герцогиня Графтонская. Ей был 101 год и 69 лет она служила королеве Великобритании. Об этом сообщает Hellо! Анна Фортуна Фицроя начала работу в королевском доме еще в 1953 году. Тогда она была хозяйкой спальни, а в 1966 году начала службу в качестве правительницы гардеробной королевы. Она была старшей дамой и отвечала за одежду и украшения королевы, а также за организацию графика посещения вместе с разными обязанностями на государственных церемониях.

Анна Фортуна Фицрой (фото: geneall.net) Герцогиня сопровождала королеву в многочисленных зарубежных поездках, включая Нигерию в 1956 году, Францию в 1972 году, Марокко в 1980 году и Россию в 1994 году. В 1980 году она была награждена Большим крестом Королевского викторианского ордена – награда, присуждаемая лично королевой за заслуги перед монархом. Анна родилась в 1920 году в семье капитана Эвана Кадогана Эрика Смита и его супруги Беатрис Хелен Уильямс. Она проходила обучение в качестве медсестры в лондонской больнице Грейта Ормонда Стрита. В 1946 году Анна вышла замуж за Хью ФицРоя, который в то время был графом Юстоном, а позже стал 11-м герцогом Графтонским. У пары было пятеро детей, в том числе леди Вирджиния Мэри Элизабет ФицРой, одна из крестных дочерей королевы. Анна стала вдовой в апреле 2011 года. Напомним, 9 апреля 2021 года умер муж королевы Елизаветы II – принц Филипп, герцог Эдинбургский. Ему было 99 лет. Мы также писали о том, что Елизавета II удивила появлением за рулем авто после проблем со здоровьем.