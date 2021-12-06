Ученые назвали овощ, который должен находиться в ежедневном рационе обязательно. По словам специалистов, он способен оградить всю семью от многих заболеваний. И по своим положительным качествам этот овощ не уступает обычным яблокам. Что это за овощ и почему он так полезен, рассказали в издании Moirebenok. Самым полезным овощем в ежедневном рационе есть морковь. В ней содержится множество витаминов и элементов, которые помогают бороться с вирусами и разными заболеваниями. Это провитамин А – в большом количестве, витамины группы C, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний. В моркови имеется химическое соединение – бета-каротин. И именно поэтому тертая морковь является лучшим средством для снижения риска заболевания раком. Чем ярче овощ, тем больше в нем бета-каротина. Поскольку именно это вещество отвечает за цвет моркови. Также бета-каротин отвечает за синтез половых гормонов и состояние скелета. Витамин А также влияет на слизистые кожи, укрепляет зубы, кости, волосы, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок, повышает устойчивость организма к различным инфекциям. Еще морковь – прекрасный антиоксидант. Регулярное употребление этого овоща, по мнению американских медиков, продлевает жизнь человека на 6-8 лет. Ежедневная норма для каждого человека для восполнения количества витамина А – одна средняя морковь. Этот овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины, очищают кровь и помогают улучшить работу всех внутренних органов. Напомним, ранее мы писали о том, какими соусами можно заменить жирный майонез. А также рассказывали о том, что медики назвали хлеб, от которого не толстеют.