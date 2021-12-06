Министерство здравоохранения Украины усиливает эпидемиологический надзор для предотвращения вспышек полиомиелита. В частности, по случаям острого дряблого паралича (ГВС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав. Постановлением Главного государственного санитарного врача органам здравоохранения в регионах и больницам поручено проанализировать выявленные за последние 6 месяцев случаи ГВС у детей 15 лет. Речь идет о тех регионах, где показатель таких случаев на 100 тысяч человек меньше 0,01. Каждый пациент с ГВС должен быть лабораторно обследован для подтверждения или опровержения диагноза "полиомиелит". "При подтверждении случая ГВС необходимо отбирать пробы биоматериала у лиц, контактировавших с больным в домашних условиях, в больнице и организованных коллективах", — говорится в сообщении. А с родителями, которые отказываются от прививок против полиомиелита для своих детей, должна быть проведена информационная работа по высоким рискам инфицирования и распространения полиомиелита. Напомним, осенью сообщалось о вспышке полиомиелита в Закарпатье. После нескольких вспышек Министерство здравоохранения заявило, что под угрозой заражения опасным вирусом оказались все невакцинированные дети до 5 лет.