Правительство Украины в этом году закупило вакцину от гриппа для прививок граждан из групп риска. В нее входят пенсионеры, военные, медики и учителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. "В этом году за счет госбюджета закуплено более 180 тысяч доз вакцины от гриппа. Они будут применяться для прививок от гриппа лицам, находящимся в группе риска, включая медработников, лиц в возрасте 60 лет, военных и учителей", — написал в своем Facebook Ляшко. По его словам, Минздрав также бесплатно получил 30 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников в рамках механизма PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction). Министр отметил, что в этом году вакцинировался от гриппа позже обычного, поскольку ожидал поступления препарата в регионе. Он отметил, что укол для себя и членов своей семьи он сделал самостоятельно. Ляшко добавил, что вакцинацию от коронавируса можно совмещать с прививками от гриппа, но только в разных руках. Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасно, но есть условие. Отметим, в Украине развернули вакцинацию от гриппа в аптеках.