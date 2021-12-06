Сегодня, 6 декабря, в Луцке Волынской области покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, которая в конце октября скончалась от отравления каштанами. Об этом сообщает Волынь Post, ссылаясь на собственные источники в полиции. 52-летняя женщина выбросилась из окна утром около 5:22. Она скончалась на месте. Тело было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Напомним, что после смерти 8-летней девочки журналисты поговорили с соседями по поводу ее мамы. Соседка рассказала, что женщина иногда вела себя неадекватно. Соседи также отметили, что у женщины бывали приступы агрессии, она бросалась на маленьких детей, бегала по двору в нижнем и лаяла, как собака. У девочки также был совершеннолетний брат, но жил отдельно. Она жила с мамой, отец их бросил. Когда девочка сильно отравилась, мама пыталась ее лечить дома, поэтому в больницу она попала в очень тяжелом состоянии. К сожалению, 28 октября она скончалась. Мы также писали о том, что в Луцке женщина изрезала себя и годовалый ребенок, оставив предсмертную записку. Женщина и ребенок остались живы, но малышка находилась в тяжелом состоянии. Окровавленную жену и ребенка обнаружил спавший в соседней комнате мужчина. Он проснулся через стон, встал и увидел эту ужасную картину.