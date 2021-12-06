Накануне в Лондоне прошел фотоколл нового фильма Marvel "Человек-паук: нет пути домой". Зендая, исполнившая роль любимого супергероя, появилась в новом удивительном наряде. К слову, роман между актерами из экранного перетек в реальный: недавно пара подтвердила свои отношения. Вспоминаем самые яркие общие выходы пара . В Лондоне Зендая появилась в объемном сером платье-пиджаке от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2022, украшенной на плечах кристаллами. Образ дополнили черные колготки с таким же узором из блестящих камней. В ушах у Зендаи были массивные тематические серьги в виде паутинок, волосы уложены в мокрую укладку и зачесаны назад, а макияж выполнен с драматическими smoky. Просмотреть эту публикацию в Instagram

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