В результате ДТП под Черниговом утром 7 декабря погибли 13 человек, еще семь получили травмы. На трассе рейстовый микроавтобус "Чернигов-Сосница" столкнулся с грузовиком. Первые подробности смертельного ДТП под Черниговом – в материале РБК-Украина ниже. 8 декабря – День траура Как сообщили в Черниговской ОГА, завтра, 8 декабря, на территории области объявлен День траура из-за утреннего ДТП с 13 погибшими. "В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все учреждения и организации независимо от формы собственности рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении. В ОГА рассказали о состоянии пострадавших Как сообщили в Черниговской ОГА, в утреннем ДТП пострадали 20 человек: 13 погибли, семь находятся в больницах Чернигова. Так, 5 пострадавших находятся в городской больнице №2, один человек – в областной больнице, и один – в областной детской больнице. Все травмированы – в тяжелом состоянии. В ОГА создан оперативный штаб, работающий с родственниками и пострадавшими. Предварительные причины ДТП Как написал руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина в Facebook, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий. "Один из вероятных факторов, которые могли привести к аварии — погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", – написал он. Обновлены данные ГСЧС По состоянию на 11.50 в результате ДТП с маршруткой под Черниговом погибли 13 человек и травмированы 7 человек, которые с разными степенями тяжести госпитализированы. Всего к ликвидации последствий аварии и расследованию причин ее возникновения привлечены 113 человек и 45 ед. техники. По факту ДТП возбуждено дело По данным облуправления полиции, по факту ДТП под Черниговом следователь открыл производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). Жертв уже 13 По обновленной информации спасателей, в результате ДТП под Черниговом предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы. В ОГА сообщили о 12-й жертве "В мгновение ока оборвалась жизнь 12-ти человек. Еще 7 травмированы", — написал в Facebook глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус. По данным местных СМИ, 11 человек погибли на месте ДТП и еще один человек в больнице. Кроме того, по информации поселкового головы Сосницы Андрея Портного, автобус двигался по маршруту Борзна — Чернигов. "В районе "Круга" пассажиров не подбирал. Не исключено, что жители нашей общины могли ехать из сел Задесенского Старостата, информацию уточняем!", — написал он в Facebook. Движение перекрыто Как сообщили в службе автомобильных дорог в Черниговской области, из-за ДТП ограничено движение на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов. "Транспортные средства перегородили проезжую часть, движение ограничено. К моменту аварии покрытие автомобильной дороги — мокрое", — сообщили в ведомстве. Данные полиции По информации облуправления полиции, на месте ДТП под Черниговом ведутся следственные действия. "На месте аварии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", – говорится в сообщении полиции. Полиция также подтвердила количество жертв аварии.

Фото: ДТП под Черниговом (ГСЧС) Данные ГСЧС По данным спасателей, авария произошла около восьми утра вблизи села Брусилов на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Сначала сообщалось о 10 жертвах и 7 пострадавших, однако позже данные обновили. Так, по состоянию на 9:30, в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы. "Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и 3 единицы техники", — сообщили в ГСЧС.