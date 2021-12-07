Днем 7 декабря в одном из московских многофункциональных центров предоставления госуслуг посетитель открыл стрельбу. В результате погибли два человека, трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет РФ. По предварительным данным, мужчина зашел в помещение госучреждения на юго-востоке Москвы и открыл огонь из пистолета по находившимся там людям. В результате стрельбы два человека погибли на месте. Трое, в том числе 10-летняя девочка получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое. В Следственном комитете сообщили о задержании 45-летнего мужчины, подозреваемого в стрельбе. Для оценки его психического состояния будет назначена экспертиза. Как сообщают российские СМИ, стрельбу в госучреждении устроил подполковник в отставке Сергей Глазов. Раньше он служил в развдеке. По данным изданий, бывший военный открыл огонь из переработанного в боевой траматического пистолета. Причиной конфликта стал его отказ надеть маску. По данным Telegram-канал "112", кроме пистолета у мужчины была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Также отмечается, что бывший военный находится в неадекватном состоянии. На допросе он рассказывает следователям о мировом заговоре и пандемии.