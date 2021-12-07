Число жертв аварии в районе Чернигова увеличилось до 13 человек. Еще 6 человек получили травмы.

Информацию обновили в ГСЧС Черниговской области.

Там сообщают, что к ликвидации аварии привлечены 30 спасателей и 13 единиц техники, также работают психологи. В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками погибших и пострадавшими. Родственники пострадавших из других населенных пунктов будут размещены в гостинице.

СМИ сообщают, что маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Мену, а грузовик – в Мену. Водитель фуры остался жив, он находится в больнице.

Как сообщили «Сегодня» черниговские спасатели и пожарные, участок трассы не аварийный и не считается опасным, на нем никогда не наблюдалось концентрации ДТП.

Пятеро из погибших, включая водителя автобуса, были местными жителями Борзнянской ОТГ, рассказали изданию в пресс-службе громады. Мужчине было около 40 лет и он работал на маршруте достаточно давно, при этом был ответственным водителем.

«По нашей информации, нарушение ПДД было со стороны водителя грузовика», – подчеркнули в ОТГ.

Руководитель областной прокуратуры Сергей Василина также говорит, что учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.





Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина говорил ранее, что одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию являются погодные условия.