В пятницу, 7 декабря, празднуют День святой Екатерины Александрийской, которая является одной из самых почитаемых великомучениц в христианском мире.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас традиции и правила, которых придерживаются в этот день в Украине.

Кто такая великомученица Екатерина?

По традиционной версии св. Екатерина была очень красивой и очень умной дочерью правителя Александрии Египетской Конста, которая, став христианкой, начала проповедовать.

После того, как она отказалась отречься от веры, римский император Максимиан приказал ее пытать и казнить.

Кому помогает св. Екатерина?

Святая всегда была покровительницей брака и невест. В День Екатерины девушки гадали, чтобы узнать, когда выйдут замуж.

В западной традиции св. Екатерина помогает беременным и роженицам.

А католики почитают Екатерину как покровительницу студенчества, богословов и философов; святая даже является патронессой Парижского университета.

По легенде, в 18 лет Екатерина Александрийская изучила философию, риторику, медицину, знала 72 языка и прочитала всех поэтов.

Что нельзя делать в День Екатерины?

В этот день лучше не отправляться в дорогу.

Также нельзя ссориться, особенно жениху и невесте и супругам.

Нельзя заниматься тяжелым трудом.

Что надо делать 7 декабря?

Девушки и женщины молятся к св. Екатерине, чтобы она помогла им. Девушки молятся о замужестве, женщины – о согласии в семье.

Кроме того, девушки гадают. Если в этот день срезать вишневую веточку и поместить ее в воду, то можно узнать о замужестве: если к Рождеству веточка расцветет – ждать свадьбы.

Парням тоже следует молиться, чтобы святая «подыскала» им хорошую жену.

Приметы 7 декабря

Если на Екатерины ясно, то зима будет с морозами.

Если круги вокруг месяца – скоро будут морозы.

Мелкие звезды на небе – скоро будет снег.

Напомним, 4 декабря, христиане восточного обряда праздновали Введение во храм пресвятой Богородицы.