Правительство Швеции приняло решение усилить карантинные ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые мероприятия вступят в силу в среду, 8 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT. Так, с завтрашнего дня руководители предприятий могут одобрить работу сотрудников из дома. Также жителям нужно будет держать дистанцию в публичных местах, а в публичном транспорте нужно соблюдать масочный режим. При этом высшие учебные заведения должны продолжить работать очно, однако необходимо избегать скопления людей. Как отметили в правительстве, это первый из трех шагов в плане внедрения мер по борьбе с коронавирусом.