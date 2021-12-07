Многие бронируют билеты, чтобы поехать на Новый год или рождественские праздники в другую страну. Однако многие путешественники совершают большую ошибку, планируя перелет зимой. Так, специалисты рассказали, на что нужно обратить внимание в первую очередь при покупке билета в холодное время года, пишет BestLife. По словам экспертов, не нужно бронировать поздние рейсы. В частности, если вы летите зимой, то столкнетесь с задержками из-за неблагоприятных погодных условий. Также могут возникнуть проблемы с поселением в отеле. Как рассказал эксперт по путешествиям Бекки Мур, нужно быть внимательными, на какое время вы бронируете рейс в холодные месяцы. Поэтому лучше лететь как можно раньше днем. Все потому, что задержки и даже отмена часто происходят именно вечером. "Заказывая первый рейс, вы даете себе шанс выбраться на взлетно-посадочную полосу до удара снега или ледяного шторма", — объясняет специалист. Кроме того, не следует рассчитывать, что ранний рейс спасет от задержек. По словам директора отдела прогнозирования погоды Дэна Деподвина, самолет для первого утреннего полета обычно останавливается у выхода на ночь. Поэтому если температура упадет ниже нуля, на его крыльях может образоваться изморозь или лед, а это приведет к потере подъемной силы крыльев. К тому же, лучше избегать рейсов с пересадками, ведь могут возникнуть задержки. Раньше мы называли ошибки, которые допускает каждый при сборке чемодана. Раньше мы писали о советах, помогающих хорошо выспаться в самолете.