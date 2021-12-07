Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 установил официальный курс на уровне 27,33 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на следующем уровне: 27,3317 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн.). При этом курс доллара на 7 декабря составляет 27,3791 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снизился впервые за последние три недели. В последний раз курс падал 19 ноября. До этого он также рос, поднявшись в результате за последний месяц на 5%. Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,82 гривны за евро. Прогноз В ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.