Министерство юстиции Грузии и специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов правонарушений в отношении Саакашвили. Речь идет о публикации личных данных третьего президента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузию. Online. В частности уточняется, что служба государственного инспектора завершила изучение законности добычи и обнародования специальной пенитенциарной службой и Министерством юстиции Грузии персональных данных третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. "Согласно решению государственного инспектора, Министерство юстиции Грузии и специальная пенитенциарная служба правонарушения, предусмотренного статьей 44 Закона Грузии "О защите персональных данных". По версии следствия, нарушением персональных данных были сочтены: информация о продуктах, купленных и потребленных Михеилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, а также его рационе питания, обнародование видеозаписи приема пищи Саакаш медицинском пункте;обнародование видеозаписи о транспортировке Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения №12 в глданское пенитенциарное учреждение №18. тиции Грузии были привлечены к административной ответственности и оштрафованы в соответствии с первым пунктом статьи 44 Закона Грузии "О защите персональных данных", — пишет СМИ. Министерству юстиции и пенитенциарной службе было поручено удалить из Facebook, а также с официальных веб-страниц содержащие записи персональные данные Саакашвили Напомним, в сентябре 2021 Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку. 19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки в Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.