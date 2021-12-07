6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В направлении Песок оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки, что в Луганской области, российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По позициям воинов ООС у Майорска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 7 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Верховная Рада Украины еще на год продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса.

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией, ведь Турция заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир. Однако в России предложение отвергли.