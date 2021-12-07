НАТО предоставит украинской армии оружие, системы ПВО и РЭБ и разведданные в случае широкомасштабных боевых действий со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

По данным источников, США и союзники по НАТО провели инспекцию состояния ВСУ на предмет поставок дополнительных вооружений в случае широкомасштабных боевых действий.

«НАТО не будет посылать своих солдат воевать за Украину – но НАТО пришлет оружие, чтобы украинская армия смогла пополнять запасы в критических сферах – боеприпасы для орудий и минометов, противотанковые ракетные комплексы, и по всей вероятности – системы ПВО и РЭБ. Также НАТО обеспечит помощь разведданным, в том числе в реальном времени, со спутников и беспилотников, что позволит резко повысить ситуационную осведомленность ВСУ о положении противника, в том числе быстро обозначать цели», — говорится в сообщении издания.

Накануне западные СМИ сообщили, что Российская Федерация, используя мигрантов, может за два часа отрезать страны Балтии от НАТО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров агрессивно отреагировал на обещания вступления Украины в НАТО. В ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ он внезапно напомнил миру о событиях 2008 года.