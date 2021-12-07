В 2022 году компании-производители перестанут выпускать обновления для 12 моделей смартфонов. Эти модели были одними из самых популярных в последние несколько лет. Какие модели смартфонов закончат свой жизненный цикл в 2022 году, поведали в издании Tehnofan. Китайская компания Xiaomi внезапно решила завершить жизненный цикл сразу 12 популярных смартфонов. Они были представлены впервые в 2019 году и совсем недавно получили последнюю тестовую версию MIUI 12.5. В компании сообщили, что новое ПО для этих смартфонов разрабатывать не будут. Однако в 2022 году выйдет последнее обновление – MIUI 13. Это обновление станет финальным. Какие модели телефонов попали в этот список: 1. Xiaomi Mi 9 2. Xiaomi Mi 9 Pro 3. Xiaomi Mi 9 SE 4. Xiaomi Mi 9T 5. Xiaomi Mi 9T Pro 6. Xiaomi Mi 9 Lite 7. Xiaomi CC9 8. Xiaomi CC9 Meitu 9. Redmi 20 10. Redmi K20 Pro 11. Redmi Note 8 12. Redmi Note 8 Pro Следует отметить, что отсутствие нового программного обеспечения не означает, что ваш смартфон не будет работать. Однако указанные модели телефонов больше не получают обновления программного обеспечения. Ранее мы рассказывали о том, почему категорически запрещено оставлять зарядное устройство в розетке. А также мы писали о том, что названы признаки, сигнализирующие о скорой поломке смартфона.