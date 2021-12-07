Правоохранители назвали вероятные причины смертельного ДТП с участием грузовика и маршрутки, которое произошло в Черниговской области.

Как сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина, одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию являются погодные условия:

«Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования».

Харьковский бизнесмен рассказал, что Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, получит реальный срок, несмотря на то, что у его родителей есть нужные связи.

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником смертельной аварии в Харькове, впервые дала большое интервью. Она заявила, что не разрешала сыну садится за руль, плохое влияние на парня оказало его окружение — он стремился казаться человеком из более высших социальных слоев.

Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности. В их отношении открыто уголовное производство по двум статьям, продолжается следствие.