Олаф Шольц, который уже 8 декабря станет новым канцлером Германии, прокомментировал возможную агрессию Москвы в отношении Киева.

В ходе пресс-конференции он отметил, что безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают принципы, которые были согласованы в рамках политики разрядки и которые продолжают действовать до сих пор, пишет Spiegel Online.

«Это предполагает и неприкосновенность границ. Очень важно, чтобы никто не листал учебники истории, чтобы иметь возможность перекроить границы», – заявил Шольц.

Он подчеркнул, что за перемещением российских войск на границе с Украиной с большой обеспокоенностью наблюдают как Германия, так и Европа в целом, а также США:

«Поэтому должно быть понятно, что ситуация станет неприемлемой, если там возникнет угроза для Украины».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призывает будущего канцлера Олафа Шольца выставить «каталог санкций» президенту России Владимиру Путину. Эти санкции должны быть введены в случае агрессии против Киева.

