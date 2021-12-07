Родители маленьких детей знают, что достаточно на секунду ослабить внимание и малыш тут же тянет что-нибудь в рот. Они пытаются узнать мир по вкусу и порой в желудке обнаруживаются очень опасные предметы. Что нужно делать родителям в таких ситуациях, а что делать категорически нельзя, рассказала врач-эндоскопист и гастроэнтеролог Татьяна Харкина в комментарии Medikforum. По словам специалиста, чаще всего дети проглатывают монетки, кольца, части конструктора и батарейки. "Батарейки относятся к наиболее опасным предметам, которые только могут оказаться в животе, поскольку взаимодействуя с соляной кислотой, присутствующей в желудочном соке, они разрушаются, и их содержание вызывает химический ожог", — предупредила медик. Она отметила, что батарейки нужно извлекать как можно скорее, поскольку травма очень быстро превращается в дыру. А кроме ожога слизистой, в кровь могут попасть химические вещества – это тоже небезопасно. Определить по ребенку, не проглотила ли она что-нибудь, бывает сложно. Малыш может сильно плакать от боли, а объяснить, в чем дело – пока еще не в состоянии. Батарейки сейчас бывают очень маленькие – размером с пуговицу, и быстро сориентироваться, что стало причиной беспокойства у ребенка, не так уж просто. Врач назвала основные признаки: Снижение аппетита Кашель Рвота Обильное слюноотделение Икота Отрыжка Вздутие живота Однако симптомы могут появиться не сразу, а только через 2-3 дня. За это время ситуация уже может стать опасной. Но самое сложное – это, когда дети глотают магнитики. Например, цепь из мельчайших шариков. В животе они начинают склеиваться в одно целое – в виде гусеницы, и повредить стенки желудка. Как правильно вести себя родителям Не нужно использовать клизму или слабительное. Вы можете сделать только похуже, и предмет застрянет в кишечнике и возникнет непроходимость. Не пытайтесь дать ребенку пищу или обильное питье в надежде, что это протолкнет инородное тело и выйдет вместе с калом. Если у предмета острые края, то он может травмировать стенки кишечника или желудка. Не переворачивайте ребенка вниз головой в надежде, что предмет не пошел глубоко и выйдет через рот. В такой ситуации предмет может ранить конец пищевода или попасть в дыхательное горло. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить инородное тело самостоятельно с помощью самодельных приспособлений. Отправляйтесь с ребенком немедленно к врачу. Если предмет маленький и не травмоопасен, его могут извлечь естественным путем. Если это не даст результатов, врач вытащит предмет с помощью специальных инструментов под наркозом. Если ситуация серьезнее, то врачи принимают решение об операции с учетом всех возможных рисков. Как обезопасить ребенка К сожалению, стандартный совет – тщательно следить, помогает далеко не всегда. Однако родители должны начать с себя. Убрать все опасные предметы в недоступное место, не покупать игрушки с мелкими предметами, не оставлять без присмотра лекарства, швейные принадлежности, мелкие детали, монеты, батарейки. Напомним, ранее мы писали о том, что психологи дали советы, как справиться с трудными жизненными обстоятельствами. А также рассказывали о том, что врачи назвали продукты, которые помогут предотвратить изжогу.