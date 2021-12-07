Российская Федерация продолжает дестабилизацию ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии соприкосновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты.

В то же время, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар. Со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

Командование ВС РФ весь ноябрь усиливало боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Верховная Рада Украины еще на год продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса.