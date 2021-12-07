Правительство Швейцарии направит до 2 500 военнослужащих, чтобы помочь региональным властям справиться с пандемией коронавируса. Снова привлечь армию для поддержки системы здравоохранения пришлось в связи с ростом количества инфицированных COVID. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. В 2020 году Швейцария дважды использовала вооруженные силы для борьбы с пандемией. Это позволило местным властям просить помощи военных по уходу за пациентами или их транспортировке, а также для поддержки кампании вакцинации. Правительство страны заявило, что снова попросит парламент утвердить это мероприятие, которое продлится до 31 марта. На сегодняшний день в Швейцарии регистрируют рост заболеваемости коронавирусом. Это создало нагрузку на некоторые больницы, поскольку швейцарское правительство пытается сохранить открытую экономику. В настоящее время в медучреждениях занято почти 79% отделений интенсивной терапии. Только 66% населения Швейцарии от 12 лет и старше полностью вакцинированы, несмотря на неоднократные публичные кампании по поощрению несогласных прививать. Напомним, с 3 января следующего года британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, использующего Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить больший иммунитет, чем нынешние вакцины.