Служебный автомобиль исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесской области сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 3 декабря — служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора, а затем сбил женщину на пешеходном переходе. Водитель не сообщил об инциденте. Также он не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу.

СМИ сообщают, что служебным автомобилем Hyundai Sonata управлял инспектор Управления патрульной полиции в Одесской области. В салоне также находились: и. о. заместитель начальника ГУНП, бывший начальник патрульной Александр Гостищев, и. о. начальника одной из управления ГУНП. Они ехали в Черноморск, где в тот день были столкновения.

