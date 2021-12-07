Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

«Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина», — написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.

«Ничего об Украине без Украины», — добавил глава государства.