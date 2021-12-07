Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина – это только часть диалога, начатого полгода назад. На этой встрече тональность заявлений была в пользу Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Эти переговоры президентов Байдена и Путина — часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводится только к одному или нескольким разговорам на высшем уровне", — сказал Подоляк. По его словам, между контактами на уровне лидеров США и России существует еще большее количество контактов на рабочем уровне по разным направлениям, а также контакты американского президента с союзниками и партнерами для выработки общей позиции. Подоляк добавил, что пока говорить об итогах переговоров Байдена и Путина корректно только по диалогу в целом, а не к одному разговору в частности. При этом он отметил, что факт наличия диалога позволяет лучше контролировать ситуацию и увеличивать прозрачность процессов в Украине. "Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результат диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе", — резюмировал советник главы Офиса президента. Напомним, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина в режиме онлайн-конференции. Разговор длился более 2 часов. О том, как прошли переговоры и о чем договорились лидеры США и России – в материале РБК-Украина.