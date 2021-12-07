Закон о запрете распространения тонких пластиковых пакетов вступает в силу с 10 декабря. Запрет касается объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.

Об этом говорится в законопроекте 2051-1.

Законом запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 микрометров); тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм); оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

Требования закона не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Напомним, 1 июня Верховная Рада окончательно запретила обращение пластиковых пакетов. За документ проголосовали 297 парламентариев.

Пластиковые пакеты в Украине запретят с 2022 года, но есть исключения.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.