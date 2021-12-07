В период с сентября 2021 до сентября 2022 года потребительская корзина вырастет в цене на 22-25%.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

«За год потребительская корзина вырастет в цене на 22-25%. В следующем году сильнее всего подорожает хлеб. За год его стоимость может увеличиться на 35%. Однако Госстат дает другие данные. Хотя мне не понятно на чем основывается методика его расчетов. Также, сильнее всего, в 2022 году будет дорожать мясо. Около 20% за килограмм. Также в цене продолжит расти сахар. За год он подорожает на 20-22%», – сказал Томич.

По его словам, подорожают овощи борщового набора и подсолнечное масло.

«В следующем году подсолнечное масло за год подорожает до 25%. Рекордного подорожания не будет. Овощи борщового набора тоже продолжат расти в цене. К весне морковь, свекла и капуста в среднем подорожают на 10%. Далее все будет завесить от производства данных продуктов в следующем году. Это напрямую влияет на ценовую политику», – резюмировал эксперт.

По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.

Со второго квартала 2022 года цены на мясо могут вырасти на 50%. Это касается всех видов мяса.

Яйца в Украине продолжат дорожать. По оценкам экспертов, уже в скором времени они будут стоить 40 гривен за десяток. Причин для этого несколько: сократилось производство куриных яиц, повысились цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.

Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.