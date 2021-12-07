На фоне многочисленных сообщений о возможном вторжении России, в сети запустили флешмоб под названием «Украинцы будут сопротивляться».

«Путин в ультимативной форме требует сдачи Украины, иначе угрожает войной. Давайте продемонстрируем Путину и миру, что украинцы не будут торговать суверенитетом. «Мира» на условиях России все равно не будет – даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!» – написал организатор флешмоба в Facebook.

К флешмобу присоединились бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит, военнослужащий, музыкант и фигурант дела об убийстве Шеремета Андрей Антоненко и другие.



Российская Федерация продолжает дестабилизацию ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.