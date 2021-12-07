В Киеве был замечен маршрутный автобус, в котором пассажиров во время движения заливало дождем через дыры в потолке. Видео опубликовали в Telegram-канале Типичный Киев. Так, инцидент произошел в маршрутке №507. На опубликованном ролике видно, что вода буквально ручьем течет на сиденье транспорта и головы людей. "На видео вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту № 507", – сообщают в сообществе. Стоимость проезда составляет 8 гривен. В комментариях пользователи удивлены увиденным и пишут, что такая ситуация не только в этой маршрутке. Автобус с джакузи; Они что с ума сошли? Неужели нельзя сделать окно, ремонт которого стоит 200 грн; Таково уже не первый год и не только на этом маршрутном такси; Для нашего транспорта это нормально; Такая же ситуация и в 16 троллейбусе и 558 маршрутке; Ну, теперь за это нужно будет еще и 20 гривен платить. Ранее мы сообщали, что в Николаеве водитель выбросил грубого пассажира из автобуса и избил. Также мы писали, что в Киеве парень прицепился к троллейбусу и так проехался по городу.