В Минреинтеграции согласовали список товаров, запрещенных ввозить в Украину с временно оккупированной территории Крыма. Также были установлены ограничения на стоимость, вес и количество. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Минреинтеграции. "Приказ призван максимально упростить процесс пересечения административного предела с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя для гражданских лиц", — пишет прессслужба. Ограничения на товары, не имеющие признаков потребления, перемещаются в ручной клади и не подлежат запрету:

суммарная фактура не превышает 10 тысяч гривен;

суммарный вес не превышает 75 килограммов на одного человека. В то же время вес каждого наименования пищевых продуктов и непродовольственных товаров должен превышать 2 килограммов;

сумма наличных денежных средств не должна превышать 100 тысяч гривен; Если же сумма превышает – лицо обязано продемонстрировать документ о происхождении средств. Товары, подпадающие под запретный ввоз на территорию Украины из Крыма: оружие и боеприпасы; холодное оружие; товары двойного использования; товары военного назначения; наркотические средства; охотничьи товары; опасные радиоэлектронные и излучающие устройства; пестициды и агрохимикаты; ядовитые, взрывчатые и сильнодействующие вещества; запчасти для грузового транспорта; промышленное оборудование; строительные материалы; полезные ископаемые; военная форма одежды; печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности.

С полным перечнем запрещенных товаров можно ознакомиться в документе Минреинтеграции :