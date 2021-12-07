В Европе планируют построить собственную многоразовую ракету-носитель. Ее эксплуатация начнется уже в 2026 году. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RFI.

По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мера, разработкой займется компания ArianeGroup.

"Европа пропустила утечку развития многократных носителей. Мы отстали от наших американских партнеров, от SpaceX, разработавшей Falcon 9. Это отставание надо наверстать", — заявил министр.

Ракета уже получила название "Маиа". Строить его начнут в Верноне. В то же время, министр пообещал значительную поддержку со стороны правительства.

Также в Верноне Брюно Ле Мер представил космическую стратегию Франции, в рамках которой также рассматривают возможность строительства многоразовых "микроракет-носителей".

Сегодня ArianeGroup занимается разработкой тяжелой ракеты-носителя "Ариан 6", которая в будущем заменит пятую версию. Запуск аппарата намечен во второй половине 2022 года.