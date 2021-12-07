В современном мире с его стрессами и напряженными периодами здоровый полноценный сон имеет особую значимость. И членам королевской семьи это знакомо как некому. Поэтому у них давно есть ряд проверенных лайфхаков для сна . Перенимаем королевские повадки! Кейт Миддлтон У многодетной мамы есть четкое правило – спать ложиться не позднее 22:30 вечера. Если соблюдать такой распорядок в течение нескольких недель, вы легко отстроите график пробуждений, будете качественно отдыхать и, соответственно, лучше смотреться. Еще один секрет от Кейт, которая обожает готовить сама для мужчины и детей – устраивать ранние ужины. Герцогиня принимается за дело уже в 18:00, чтобы за несколько часов до сна никто не наедался.

Кейт Миддлтон обожает прогулки на свежем воздухе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge) И последний лайфхак от Миддлтона для здорового сна – достаточная активность днем и ежедневное пребывание на свежем воздухе. Особенно Кейт любит устроить общую с принцем Уильямом и детьми прогулку или отправиться выгуливать своих собак. Меган Маркл Меган принадлежит к тем людям, которые верят в магию утра. Подъем супруга принца Гарри любит ранний – около 4. Именно этот прием помогает ей отрегулировать распорядок всего дня и ранний отход ко сну. Мама Меган Маркл – учитель йоги, и она давно переняла привычку начинать свой день с ряда асан. В одном из интервью мама дважды призналась, что практика дает ей гибкость и силу, внутреннее счастье, повышенную умственную сосредоточенность, большую способность расслабляться, снижение беспокойства и лучший сон.

Меган Маркл обожает йогу и витаминные полосы (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge) Пока многие стремятся утром получить свою дозу кофеина, Меган пробуждается с помощью витаминного коктейля. "Я добавляю в него яблоко, капусту, шпинат, лимон и имбирь и я уверена, что это гораздо лучше, чем чашка эспрессо", – делится знаменитость. Королева Елизавета II Чай Earl Grey для королевы – лучшее завершение дня. Он дарует спокойствие и умиротворение, уверена Елизавета II. А значит, и способствует засыпанию. Ужин в одиночестве – еще одна слабость королевы, если верить инсайдерам. Эта привычка насладиться ужином без отвлекающих факторов, проанализировать и оценить свой день помогает успокоить мысли и настроиться на здоровый сон и полноценный отдых.

Королева предпочитает чай и ужин в одиночестве (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge) Также читайте, как прошла церемония British Independent Film Awards, которую посетили Кейт Бекинсейл, Эмма Коррин и другие знаменитости.