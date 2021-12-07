Средняя зарплата в Украине в 2022 году составит 15 778 грн, а в 2023 увеличится до 17 425 грн. Минималку в следующем году увеличат только в октябре — на 200 грн.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Речь идет об экспертных оценках большинства аналитиков. В ближайшие три года, согласно их оценкам:

в 2022 году – 15 778 грн;

в 2023 году – 17 425 грн;

в 2024 году – 19 258 грн.

Минимальная же зарплата в 2022 году составит всего лишь 6500 грн большую часть года и 6700 грн – с октября. Фактически большую часть года этот социальный стандарт пересматривать не будут. Это приведет к еще большему разрыву в уровне доходов между средним классом и наиболее малообеспеченным.

С 1 декабря минимальная зарплата в Украине повысилась до 6 500 гривен. Соответственно, минимальная почасовая зарплата увеличивается с 36,1 гривны до 39,12 гривны.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат медикам.