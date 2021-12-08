Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина по телемосту завершились, они длились более двух часов.

Об их итогах у себя в Facebook пишет Бывший член Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), адвокат Агия Загребельская. Она приводит цитаты изданий Bloomberg, The New York Times.

Так, по ее словам, президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

Президент Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению в дипломатию. Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог о кибербезопасности, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

«Он может говорить сам за себя», — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан о Путине, отметив, что российский президент был «прямым» в разговоре с Байденом: «Это была настоящая дискуссия. Это был компромисс. – Это не были просто слова. Это было вперед и назад. Президент Путин был глубоко заинтересован».

Салливан также сказал, что Джо Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг после саммита с Путиным. Салливан сказал, что Белый дом не верит, что Путин еще не принял решение о том, одобрять ли вторжение в Украину, поскольку Россия наращивает присутствие войск вдоль границы.

«То, что сделал сегодня президент Байден, очень четко обозначило последствия, если он решит двигаться дальше», – сказал Салливан о саммите. «Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден взглянул президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас», — добавил Салливан, имея в виду ответ США на аннексию Крыма по России.

Президент предупредил Путина, что США ответят «решительными экономическими мерами», если Россия вторгнется в Украину, сказал Салливан.

Советник по национальной безопасности добавил, что Байден призвал своего российского коллегу пойти на «деэскалацию и дипломатию» по Украине, а не продолжать наращивать военное присутствие вдоль границы.

Также Белый дом опубликовал запись дневного разговора Джо Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном:

«Президент Байден проинформировал лидеров о своем звонке Путину, в котором он обсудил серьезные последствия российских военных действий в Украине и необходимость деэскалации и возвращения в дипломатию».

«Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость того, чтобы Россия снизила напряженность и занялась дипломатией. Они договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, о скоординированном и всеобъемлющем подходе».

