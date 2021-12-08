Новый год уже не за горами, а вместе с ним и вопрос, что поставить из алкоголя на праздничный стол. Естественно, праздник ассоциируется с бокалом игристого напитка в хорошем бокале. В нашем материале читайте, чем же отличается шампанское, например, от просекки, и от какого напитка на утро не будет "раскалываться" голова. В чем же разница Итак, самая главная разница между шампанским и просеккой в производстве этих напитков. Шампанское производят методом шампенуа из определенных сортов винограда, включающего в себя процесс первичной ферментации в дубовых бочках и вторичной ферментации в бутылке, добавление дозажа (сахара) и длительным контактом вина с дрожжами. Это длительный процесс. Соответственно, и цена хорошего напитка не может быть дешевой. В производстве, просекки, например, много времени не требуется. Просекко – это игристое родом с северо-востока Италии (регионы Венето и Фриули), его производят по технологии шарма. В этом способе вино настаивается в огромных резервуарах под давлением. Этот процесс более быстрый, при этом естественный; это не добавление газа из баллона. Цена итальянского напитка всегда дешевле, чем французское шампанское. Как распознать натуральный продукт Для того, чтобы понять, натуральный продукт перед вами – понаблюдайте за пузырьками в бокале. Если они искрятся и долго не исчезают – это игристое. СО2 или углекислый газ образуется за счет природного брожения с помощью дрожжей. Если же пузырьки в бокале большие и быстро выходят – перед вами просто газированное вино (в него искусственно добавляют СО2). Какой напиток вызывает похмелье Тяжелее всего похмелье вызывает просекко. Об этом рассказывал сомелье Марк Кастеланелли. Он отметил, что после бокала или двух этого напитка у человека на утро может очень сильно болеть голова. Эксперт обратил внимание, что просекко и шампанское содержат пузырьки углекислого газа, благодаря которым организм быстрее поглощает алкоголь. Для того чтобы избежать адского состояния на утро, не забывайте о воде. Старайтесь выпивать по стакану после каждой порции спиртного. И не забывайте о количестве алкоголя, которое определит ваше состояние на утро. Как мы раньше писали, в Украине взлетит в цене алкоголь.