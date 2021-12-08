День Андрея Первозванного отмечается 13 декабря. Согласно Евангелию от Иоанна, апостол Андрей – был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа и первым, кого призвал Иисус, за что и получил имя Первозванный.

Братья Петр и Андрей были рыбаками в городе Капернауме. С ранних лет Андрей посвятил себя служению Богу, решил сохранить целомудрие, стал ближайшим учеником Иоанна Предтечи, а после появления Мессии – самым первым из призванных учеников Христа. После этого Андрей привел к Иисусу и своего брата Петра.

Святой Андрей стал одним из четырех апостолов, которым Иисус на горе Елеонской открыл судьбы мира. Андрей все время сопровождал Спасителя в Его земной жизни, стал свидетелем чудесного Воскресения и Вознесения Христова.

По церковной легенде, Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях будущего Киева.

Наши предки в этот день собирались в одном доме, рассказывали интересные истории, играли в разные игры, проводили заклинания и гадания на женихов, любовь и будущее.

В народе этот праздник называли Калита – по названию обрядового хлеба. Он считался больше мужским, молодежным и холостяцким, потому что в ночь на Андрея парням разрешалось устраивать различные шалости. А вот девушки этой ночью старались узнать свою судьбу. Молодежь искала себе пару для будущей супружеской жизни.

В ночь на Андрея жгли костры , чтобы отвадить нечистую силу от дома и хозяйства. А с утра слушали воду в колодцах и реках и судили о будущей погоде.Приметы:

если до Андреева дня не выпал снег, зима будет мягкой и теплой;

снег на Андрея – к холодной, морозной и снежной зиме;

тихая вода в реке – идет мягкая зима, шумная – будут морозы и метели;

если в печи огонь горит красным светом – на стужу, белым – на оттепель.

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