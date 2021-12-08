В Черниговской области 8 декабря объявлен днем траура по погибшим в ДТП маршрутки и грузовика под Брусиловым.

Как сообщает Суспільне, полиция уже задержала водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с маршруткой. В результате чего погибли 13 человек.

Издание отмечает, водителя задержали после того, как ему оказали медпомощь. Сейчас он находится в специализированной палате под стражей полиции.

«Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек)» , – сказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Напомним, авария произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. По последним данным, погибли 13 человек, 7 находятся в больницах Чернигова — они в тяжелом и среднем состоянии.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина говорил ранее, что одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию являются погодные условия. Василина также говорил, что учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

